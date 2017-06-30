Сеть лабораторий «Инвитро» приостановила прием анализов в офисах в России, Казахстане и Белоруссии из-за кибератаки. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу сети.

По общему номеру сети The Village сказали, что не могут связать с пресс-центром «Инвитро». Электронная почта пресс-центра также не работает.

В среду, 28 июня, «Инвитро» подверглась кибератаке и «предпринимает все меры для устранения ущерба, нанесенного инфраструктуре». Персональные данные клиентов не пострадали, отмечала компания, при этом увеличилось время выдачи результатов анализов.

Сеть «Инвитро» состоит из более чем 900 офисов.