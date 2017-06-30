Сеть лабораторий «Инвитро» прекратила прием анализов из-за кибератаки
Сеть лабораторий «Инвитро» приостановила прием анализов в офисах в России, Казахстане и Белоруссии из-за кибератаки. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу сети.
По общему номеру сети The Village сказали, что не могут связать с пресс-центром «Инвитро». Электронная почта пресс-центра также не работает.
В среду, 28 июня, «Инвитро» подверглась кибератаке и «предпринимает все меры для устранения ущерба, нанесенного инфраструктуре». Персональные данные клиентов не пострадали, отмечала компания, при этом увеличилось время выдачи результатов анализов.
Сеть «Инвитро» состоит из более чем 900 офисов.
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