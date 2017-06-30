ФАС оштрафовала МОЭСК на 1,2 миллиона рублей за несвоевременное подключение клиентов к электросетям
Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России оштрафовало одну из крупнейших распределительных электросетевых компаний страны — ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» — на 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Причиной штрафа стало несвоевременное подключение клиентов к электросетям. «Московским областным УФАС России вынесено два постановления о наложении штрафов по делам, возбужденным в отношении ПАО „МОЭСК“, об административных правонарушениях на общую сумму 1,2 миллиона рублей», — говорится в сообщении. Областное управление ФАС установило минимальный штраф для МОЭСК.
Ранее компания неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 9.21 КоАП РФ — «Нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)». Поэтому компании вменяется повторное нарушение. Штраф за повторное административное нарушение по данной статье составляет от 600 тысяч до миллиона рублей.
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