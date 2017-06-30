Каскад прудов в парке «Покровское-Стрешнево» ждет реабилитация. Об этом The Village сообщили ее организаторы.

Согласно документации, общая площадь благоустройства составит 39,63 гектаров. Это касается всего парка: в нем предусмотрены работы по устройству покрытия площадок и дорожек, а также облагораживанию газонов и цветников. На территории парка посадят 144 дерева и более 7 тысяч кустарников.

Благоустройство планируется завершить в ноябре 2018 года.