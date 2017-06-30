Синоптики предупредили, что ливни в Москве не закончились и что в ближайшее время на территории города снова ожидаются обильные осадки. Такая информация опубликована на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, около 15:00 к границам Москвы снова подойдут тучи, вероятны осадки интенсивностью от 3 до 20 миллиметров в час, ливень пройдет по территории города с запада на восток.

В центре погоды «Фобос» рассказали: «Вторая волна на подходе, уже через час-полтора снова пойдут дожди с грозами, возможен град. Дожди ожидаются повсеместно до 18-00-19:00, затем они будут носить локальный характер».

В пятницу, 30 июня, МЧС объявило в Москве и Подмосковье штормовое предупреждение. Около 14:00 в регионе начался грозовой ливень с градом и порывами ветра, которые, по прогнозам синоптиков, могут достигать скорости до 24 метров в секунду. Жителям рекомендовали отказаться от использования личного транспорта и по возможности оставаться дома.