В движении по Московскому центральному кольцу произошел сбой из-за упавшего у станции «Белокаменная» дерева. Об этом сообщается в официальном аккаунте МЦК в Telegram.

Поваленное ветром дерево упало на провод контактной сети, в связи с чем временно приостановлено движение «Ласточек» по часовой стрелке. Работники железной дороги уже работают над устранением затруднений.

Пассажиров просят пользоваться поездами, следующими против часовой стрелки, или альтернативными видами транспорта.

В пятницу, 30 июня, МЧС объявило в Москве и Подмосковье штормовое предупреждение. Около 14:00 в регионе начался грозовой ливень с градом и порывами ветра, которые, по прогнозам синоптиков, могут достигать скорости до 24 метров в секунду. Жителям рекомендовали отказаться от использования личного транспорта и по возможности оставаться дома. При этом СМИ уже сообщили об одном пострадавшем от падения ветки.