Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре сказал генеральному секретарю Совета Европы Турбьёрну Ягланду, что Россия приостановит уплату взноса в бюджет Совета Европы за 2017 год. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Министр информировал генсекретаря Совета Европы о решении приостановить уплату взноса Российской Федерации в бюджет Совета Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы и привлек внимание Ягланда к заявлению МИД России на эту тему от 30 июня», — заявили в дипведомстве.

Лавров и Ягланд также обсудили вопросы участия России в деятельности СЕ, в частности, ратификацию Конвенции СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, а также принятие Конвенции СЕ о едином подходе к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий.