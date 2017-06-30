Один человек погиб от удара молнии в Дмитровском районе Подмосковья. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Источники агентства уточняют, что речь идет о 33-летнем мужчине.

О погибших от ненасться в Москве информации не поступало. Городской департамент здравоохранения подтвердил данные лишь об одном пострадавшем в районе Измайлово. У дома 18 на Мироновской улице на женщину упала ветка дерева. При этом изначально сообщалось, что пострадал мужчина.

Одновременно с этим источники «Интерфакса» уточняют, что количество пострадавших в столице может достигать пяти человек. По данным агентства, еще одного человека придавило дерево, упавшее у дома 9 на Рижский проезде, а около дома 11 на улице Бачуринской рабочего придавило бетонным кольцом. Кроме того, еще несколько деревьев упали на Высоцкой и Ткацкой улицах и на Сигнальном проезде.

В пятницу, 30 июня, МЧС объявило в Москве и Подмосковье штормовое предупреждение. Около 14:00 в регионе начался грозовой ливень с градом и порывами ветра, которые, по прогнозам синоптиков, могут достигать скорости до 24 метров в секунду. Жителям рекомендовали отказаться от использования личного транспорта и по возможности оставаться дома.