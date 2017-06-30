В пятницу, 30 июня, МЧС объявило в Москве и Подмосковье штормовое предупреждение. Пользователи соцсетей выложили видео, в котором от ветра туалеты на Красной площади сдвинулись с места.

На Красной площади. Даже туалеты бегут от кровавого режима. pic.twitter.com/iZbLHELXHR — EugeneD. (@EugeneDX14) 30 июня 2017 г.

Около 14:00 в регионе начался грозовой ливень с градом и порывами ветра, которые, по прогнозам синоптиков, могут достигать скорости до 24 метров в секунду. Жителям рекомендовали отказаться от использования личного транспорта и по возможности оставаться дома. Один человек погиб от удара молнии в Дмитровском районе Подмосковья.