С 30 июня изменилась схема движения на семи улицах столицы. Об этом сообщает агентство «Москва».

Одностороннее движение организовано на следующих улицах: Елоховский проезд (от Новорязанской до Нижней Красносельской улицы); Малый Строченовский переулок (от Дубининской до Большой Пионерской улицы); Ладожская улица (от ТТК до дома № 10 на Малой Почтовой улице), Дегунинский проезд, Дубнинский проезд (от Вербилковского проезда до Дмитровского шоссе), Вербилковский проезд.

На участке 1-го Нижнелихоборского проезда между Дмитровским шоссе и домом № 65а восстановлена двусторонняя схема движения.