Власти Москвы передали здание храма Святителя Николая Чудотворца в Хамовниках в собственность Русской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба финансово-хозяйственного управления РПЦ.

Здание храма на улице Тимура Фрунзе, 1/2, стр. 1, передано распоряжением департамента городского имущества Москвы от 20 июня 2017 года.

Церковь, заложенная в 1679 году, реставрировалась в 1896, 1949 и 1972 годах и никогда не закрывалась.