Пассажирам Шереметьево, в связи с неблагоприятными погодными условиями, рекомендовано прибывать в аэропорт заблаговременно. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«С учетом сложных погодных условий возможны затруднения на дорогах и подъездных путях к аэропорту. Рекомендуем пассажирам и встречающим лицам прибывать в аэропорт заблаговременно», — говорится в сообщении.

В пятницу, 30 июня, МЧС объявило в Москве и Подмосковье штормовое предупреждение. Около 14:00 в регионе начался грозовой ливень с градом и порывами ветра, которые, по прогнозам синоптиков, могут достигать скорости до 24 метров в секунду.