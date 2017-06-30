Обновлено: Власти Москвы отказали в проведении акции

Партия народной свободы, «Демократический выбор», Партия 5 декабря, Пиратская партия России, Либертарианская партия и организация РосКомСвобода подали заявку о проведении в Москве марша «За свободный интернет». Об этом сообщает «РосКомСвобода».

Мероприятие планируют провести 9 июля от станции метро «Пушкинская» до проспекта Академика Сахарова. Организаторы заявили численность мероприятия до 10 тысяч человек.

«Мы выступим за свободный интернет, против досудебной блокировки интернет-ресурсов, „закона о мессенджерах“, „пакета Яровой“, против запрета анонимайзеров и VPN и вседозволенности Роскомнадзора», — член совета московского отделения ПАРНАС Эмиль Халиков.

UPD (20:01): Мэрия Москвы отказала партии ПАРНАС в проведении акции 9 июля. Причиной такого решения послужил указ президента Владимира Путина об особых мерах безопасности в период проведения Кубка конфедераций. Руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников также отметил, что шествие планировалось по бульварному кольцу, где ведутся работы по программе «Моя улица».