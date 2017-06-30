Синоптики предупредили о продолжении ливней в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, около 20:00 к югу и юго-западу столицы вновь подойдут тучи. На территории города снова ожидаются обильные осадки.

Также непродолжительные осадки интенсивностью около 0,5 миллиметра в час прогнозируются в отдельных районах Москвы и до 20:00.

В пятницу, 30 июня, МЧС объявило в Москве и Подмосковье штормовое предупреждение. Около 14:00 в регионе начался грозовой ливень с градом и порывами ветра, которые, по прогнозам синоптиков, могут достигать скорости до 24 метров в секунду. Позднее стало известно о гибели мужчины от удара молнии в Подмосковье. По данным ТАСС, в Московском регионе от стихии погиб еще один человек, также девять человек пострадали из-за непогоды. Жителям рекомендовали отказаться от использования личного транспорта и по возможности оставаться дома.