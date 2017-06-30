В пятницу, 30 июня, в Москве за шесть часов выпало более 70 % от месячной нормы осадков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные городского метеобюро.

По состоянию на 18:00 с начала штормового ливня в столице выпало 53 миллиметра осадков. При этом в июне норма осадков составляет 75 миллиметров.

Синоптики уже предупредили о продолжении ливней в Москве. Обильные осадки вновь ожидаются на территории города с 20:00–20:30.

В пятницу, 30 июня, МЧС объявило в Москве и Подмосковье штормовое предупреждение. Около 14:00 в регионе начался грозовой ливень с градом и порывами ветра, которые, по прогнозам синоптиков, могут достигать скорости до 24 метров в секунду. Позднее стало известно о гибели мужчины от удара молнии в Подмосковье. По данным ТАСС, в Московском регионе от стихии погиб еще один человек, также девять человек пострадали из-за непогоды. Жителям рекомендовали отказаться от использования личного транспорта и по возможности оставаться дома.