Клиенты «Сбербанка» пожаловались на повторное списание денег
Вечером в пятницу, 30 июня, пользователи социальных сетей пожаловались на повторное списание денег «Сбербанком» за оплаченные ранее покупки. На это обратил внимание портал vc.ru.
Часть клиентов сообщили о повторном списании «Сбербанком» средств по операциям, проведенным 27 июня.
Служба поддержки «Сбербанка» подтвердила ошибочное дублирование транзакций, пообещав вернуть деньги в течение пяти дней. По словам представителей компании, инцидент связан со сбоем на стороне банка-эквайера. «Системы „Сбербанка“ работают в штатном режиме», — заявили в пресс-службе банка.
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