В аэропортах Москвы массово задерживают рейсы из-за обрушившегося на столицу штормового ливня. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписаний».

По состоянию на 23:30 в столичных аэропортах задержали уже 238 рейсов: 136 из них — в Шереметьеве, 101 — в Домодедове, а еще один — во Внукове. Кроме того, отменено пять вылетов из Домодедова и один из Внукова.

В Росавиации подтвердили задержку более 130 рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий. Кроме того, более 60 бортов были вынуждены уйти на запасные аэродромы, в том числе в Казань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Минск.

Так, «Аэрофлот» перенаправил 17 рейсов, которые должны были совершить посадку в Москве. Также из-за потопа в Шереметьеве компания отменила десять рейсов 1 июля.

В пятницу, 30 июня, МЧС объявило в Москве и Подмосковье штормовое предупреждение. Около 14:00 в регионе начался грозовой ливень с градом и порывами ветра, которые, по прогнозам синоптиков, могут достигать скорости до 24 метров в секунду. Позднее стало известно о гибели мужчины от удара молнии в Подмосковье. По данным ТАСС, в Московском регионе от стихии погиб еще один человек, также девять человек пострадали из-за непогоды. Жителям рекомендовали отказаться от использования личного транспорта и по возможности оставаться дома.