Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон о программе реновации в Москве. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Программа затронет почти 2 миллиона жителей. Голосование по сносу велось на портале активный гражданин. Результаты должны быть опубликованы в июле-августе 2017 года.

14 июня Госдума одобрила законопроект о реновации жилищного фонда столицы в окончательном, третьем чтении. За его принятие проголосовали 399 депутатов (88,7 %), против — двое, а еще один человек воздержался. Впоследствии один из противников отправки документа на подписание президенту рассказал The Village, почему работа над поправками велась в такой спешке и какие угрозы для москвичей таит в себе принятая парламентариями редакция.