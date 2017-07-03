МЧС на основании прогноза синоптиков предупредило о грозе и усилении ветра днем 3 июля. Предупреждение размещено на официальном сайте ведомства.

Так, в Москве и Московской области местами ожидается гроза, сильный дождь, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду.

Также отмечается, что в случае ухудшения погоды возможно скопление воды на дорогах, затруднение движения машин, повреждения линий электропередачи, повал деревьев и повреждения разрядами молний объектов, не оборудованных громоотводами.

В ведомстве напомнили, что грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге.