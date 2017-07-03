Обновление: добавлена информация о восстановлении движения

Движение «Ласточек» задерживается на участке Угрешская — Андроновка, а составы следуют без остановки через станции Новохохловская и Нижегородская. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЦК.

Причина сбоя пока неизвестна. При этом против часовой стрелки поезда следуют штатно. Отмечается, что для восстановления графика движения к выходу на линию готовятся резервные составы.

«Железнодорожники прилагают максимальные усилия, чтобы как можно скорее возобновить штатное движение „Ласточек“ по часовой стрелке», — говорится в сообщении.

UPD (10:14): Движение по часовой стрелке вошло в график. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале. «Интервал движения между „Ласточками“ по часовой и против часовой стрелки соответствует норме — поезда следуют каждые 5 минут», — говорится в сообщении.