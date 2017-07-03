Главное управление культурного наследия Московской области 14 июня выпустило распоряжение о выявленных объектах культурного наследия. В этот документ вошла усадьба Архангельское с окрестностями. Об этом сообщают «Ведомости».

Юрисконсульт музея-усадьбы Наталья Исаева заявила, что статус достопримечательного места Архангельскому ничем не грозит. Так, по данным Минкультуры, усадьба занимает 800 гектаров, а достопримечательное место займет 2 тысячи гектаров. Предложенная ранее концепция, предполагавшая стройку, не утверждена, а вместо нее принята концепция Лаборатории музейного проектирования под руководством профессора Алексея Лебедева. По этому проекту будет проведено только восстановление исторического облика ансамбля.

Дальше Минкультуры должно утвердить границы достопримечательного места и режим использования земель. При этом по федеральному закону о культурном наследии на территории памятников и ансамблей и их охранных зон запрещено строительство, а запрета на строительство в границах достопримечательного места в законе нет.

Эксперты во Всероссийском обществе охраны памятников рассказали, что если статус зоны охраны Архангельского изменится на достопримечательное место, то могут быть легализованы землеотводы и сняты ограничения на их застройку.

Минкультуры заказало перевод Архангельского в статус достопримечательного места по поручению президента. По тому же поручению достопримечательными местами признаны музей-усадьба Толстого «Ясная Поляна», музей-заповедник Пушкина «Михайловское», музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим».

Отмечается, что никаких нарушений, связанных с застройкой территорий памятника, не происходит.