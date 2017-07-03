Благоустройство по программе «Моя улица» началось на Большой Лубянке. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Перекрывать улицу не собираются, но на время работ ограничат движение транспорта по двум крайним полосам. Доступными для автомобилей останутся две полосы в оба направления движения.

Сейчас на Большой Лубянке устанавливают дорожный борт и готовят основание для мощения. На отдельных участках уже укладывают крупную гранитную плитку.

На улице обновят систему освещения — там появятся более 40 новых фонарей с энергосберегающими лампами. Кроме этого, планируется обустройство зон для террас летних кафе. Завершить работы планируют ко Дню города.