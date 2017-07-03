Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос о коррупции в стране, из которого выяснилось, какие сферы и институты в современной России жители страны считают в наибольшей степени пораженными коррупцией. Результаты исследования опубликованы на сайте ВЦИОМ. Опрос был приурочен ко Дню ГИБДД.

Место Институт или сфера %

Медицина и врачи 27

ГИБДД 23

ЖКХ 22

Все общество в целом 20

Судебная система 18

Власть на местах — в городе или регионе 17

Полиция (без учета ГИБДД) 16

Образование и учителя 12

Шоу-бизнес и индустрия развлечений 7

Крупный бизнес 6

По мнению опрошенных, совсем не берет взяток только президент России Владимир Путин, такой вариант ответа на вопрос не выбрал ни один из респондентов. Россияне считают, что практически не подвержены коррупции СМИ, военкоматы и политические партии (такие варианты ответа выбрали 3 % опрошенных), а также армия (1 %).

С 2006 года повысился уровень доверия жителей страны к правительству — за 11 лет уровень уверенности россиян в коррумпированности федеральной власти снизился с 20 % до 5 %.