Для всех российских государственных сайтов разработают единый дизайн. Об этом со ссылкой на слова представителей Минкомсвязи и Института развития интернета, которые ведут работы над разработкой единого дизайна, сообщает газета «Известия».

Замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович утверждает, что при помощи этого власти таким образом хотят улучшить взаимодействие с россиянами. «Мы считаем необходимым и своевременным существенно улучшить пользовательский опыт граждан и бизнеса в их взаимодействии с государством через сайты органов власти», — сказал Павлович.

Он отметил, что сейчас в стране работают более пяти тысяч государственных сайтов, большинство из которых отличаются по дизайну, хотя зачастую их функции дублируются. Директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин сообщил, что организация заканчивает подготовку требований к оформлению госсайтов.

«Идея в том, чтобы привести все сайты к единому стилю и дизайну. Все федеральные органы власти, официальные сайты субъектов, региональные органы должны будут применять единые стандарты: цвет, шрифты, стилистику», — заявил он.

Информацию о разработке единого дизайна разместили на сайте «Дизайн государственных систем России». Первыми свой дизайн к единому стандарту приведут десять сайтов, в том числе портал правительства России, ресурсы Минфина, Минздрава, Минобрнауки, Минтруда и Минэнерго.