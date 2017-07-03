В рамках седьмого Moscow Urban Forum откроются шоу-румы, где будет представлена внутренняя отделка новых домов, построенных на месте снесенных пятиэтажек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Полтора дня назад мы приступили к застройке выставочной экспозиции для форума. Планируем представить горожанам шоу-рум, полностью копирующий первый этаж жилого дома — от отделки до сантехники, который будет построен в рамках реновации», — объяснил он.

Здесь можно будет потрогать ручки на дверях и окнах, проверить сантехнику, посмотреть внутреннюю отделку подъезда. «У нас будет отдельный стенд, посвященный реновации, где будет интерактивная карта голосования. Посетитель сможет оставить свой отзыв одним кликом», — отметил Левкин.

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон о программе реновации в Москве. Программа затронет почти 2 миллиона жителей. Голосование по сносу велось на портале «Активный гражданин». Результаты должны быть опубликованы в июле-августе 2017 года.