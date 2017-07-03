Глава Минсельхоза Александр Ткачев выразил надежду, что употребление вина положительно отразится на здоровье россиян и демографической ситуации в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала НТВ.

Мы — страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водку, самогон и так далее. Это все забирает здоровье, жизни людей. А употребление вина изменит ситуацию, в том числе демографическую. И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону Александр Ткачев, глава Минсельхоза

Одновременно с этим министр отметил, что во всем нужна мера. «Можно и воды ведро выпить и умереть», — добавил он.