Каршеринговые компании рассказали, сколько жителей Москвы попали в списки недобросовестных водителей и теперь не смогут пользоваться этим сервисом. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

1 400 водителей внесли

в черные списки

пяти каршеринговых компаний Москвы

В стоп-лист компании Anytime попали около 780 нарушителей. BelkaCar перестала сотрудничать с 260 автомобилистами. У «Делимобиля» — почти 200 водителей в черном списке, у You Drive — 150. Самый короткий список в компании Car5 — в него попали около 50 автомобилистов.

С этими пользователями компании расторгли договоры на аренду автомобилей по собственной инициативе. Взять машину напрокат в сервисах, в которых они попали в черные списки, они больше не смогут. Чаще всего в стоп-листы вносили водителей, которые были за рулем в нетрезвом виде и неоднократно нарушали правила дорожного движения.