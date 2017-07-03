Сколько москвичей попали в черный список служб каршеринга
Каршеринговые компании рассказали, сколько жителей Москвы попали в списки недобросовестных водителей и теперь не смогут пользоваться этим сервисом. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.
1 400
водителей внесли
в черные списки
пяти каршеринговых компаний Москвы
В стоп-лист компании Anytime попали около 780 нарушителей. BelkaCar перестала сотрудничать с 260 автомобилистами. У «Делимобиля» — почти 200 водителей в черном списке, у You Drive — 150. Самый короткий список в компании Car5 — в него попали около 50 автомобилистов.
С этими пользователями компании расторгли договоры на аренду автомобилей по собственной инициативе. Взять машину напрокат в сервисах, в которых они попали в черные списки, они больше не смогут. Чаще всего в стоп-листы вносили водителей, которые были за рулем в нетрезвом виде и неоднократно нарушали правила дорожного движения.
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