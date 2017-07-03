Центры госуслуг «Мои документы» с 3 июля начали предоставлять услуги ФКУ «Военный комиссариат города Москвы». Об этом The Village рассказали представители МФЦ.

Так, теперь в центрах можно воспользоваться услугами: постановка на воинский учет (снятие с воинского учета) и внесение изменений в документы воинского учета при переезде, внесение изменений в документы воинского учета в связи с сообщением об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства, выдача документов персонального воинского учета.

Услуги военкомата в пилотном режиме запущены в 10 центрах: Хорошевский, Ярославский, Новокосино, Капотня, Бирюлево Восточное, Северное Бутово, Раменки, Куркино, Тверской, Крюково.

Эти услуги предоставляются по территориальному принципу: обратиться за ними могут только жители соответствующих районов Москвы.