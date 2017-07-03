Сбербанк с субботы, 1 июля, уменьшил ставки по массовым кредитным картам на 2–6 %. Об этом сообщается на сайте банка. Ставки снизили по картам по продуктам моментальной выдачи — Classic и Gold.

Клиентам с предварительно одобренным предложением банка минимальную ставку уменьшили до 23,9 % годовых, клиентам без предложения — до 27,9 %.

«Тренд на снижение ключевой ставки Центральным банком позволил Сбербанку также улучшить условия по кредитным картам», — приводятся в релизе слова директора Сбербанка Игоря Ковалева.