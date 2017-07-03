Сотрудница московского архитектурного бюро «Меандр» Наталия Тиняева разработала и выложила у себя в блоге концепцию создания в квартале пятиэтажных домов музея советского типового жилья. Проект был опубликован у нее на сайте 27 июня. Также Тиняева создала петицию с требованием о сохранении квартала хрущевок для музея «с надеждой, что она дойдет до департамента культурного наследия, министерства культуры или мэра Москвы», сообщила она The Village.

«Комплекс музея представляет собой квартал типовых пятиэтажных жилых домов под открытым небом. Выбор конкретного квартала должен быть выполнен с условием наличия у домов вышеуказанной культурной и исторической ценности, отражения исторического образа советской среды (все дома должны быть 1950–1960 годов постройки), возможности включения всего квартала в музей. Предлагается выбрать квартал домов именно блочного и/или панельного типа, поскольку их внешний вид наибольшим образом ассоциируется с типовым жильем», — говорится в концепции.

Предполагается, что минимальный размер музейного квартала будет состоять из трех хрущевок: в одном разместится сам музей, в другом — культурный центр, в третьем — гостиница. Также в концепции предусмотрено создание на придомовой территории зон — сцен советского образа жизни: детской площадки, зоны отдыха, площадки для мероприятий, хозяйственной площадки, летнего кинотеатра-лектория и летнего кафе.

В здании музея, по концепции, планируется разместить выставочную зону с постоянной экспозицией, где демонстрируются: история советского типового проектирования, сами типовые проекты, процесс строительства, образ жизни советского человека, элементы конструкций, материалы и детали зданий, предметы обихода и мебели, полноразмерные реальные меблированные квартиры того времени и полноразмерные сечения типовых планировок квартир и конструкций дома. Также там предусмотрено создание библиотеки, советского кафетерия и сувенирного магазина.

В культурном центре разместят администрацию музея, учебные классы, лекционный зал, мастерские для занятий архитектурным моделированием на основе типовых проектов с использование готовых заготовок и элементов, детскую архитектурную школу, выставочное пространство для временных экспозиций и советскую столовую. Номера в гостинице планируется стилизовать под квартиры 1960-х годов.