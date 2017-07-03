В понедельник, 3 июля, в некоторых районах Москвы выпало до 34 % месячной нормы осадков, а в центре столицы — около 25 % июльской нормы. Об этом сообщают «Метеоновости».

Так, за последние три часа в Центральном районе столицы выпало 20–29 миллиметров осадков. Помимо этого, в Северном районе города выпало 5–15 миллиметров осадков, в Северо-Восточном — 11–32, в Восточном — 2–24, в Юго-Восточном — 13–14 миллиметров, в Южном — 3, в Юго-западном — 17, в Западном — 14, в Северо-Западном — 14–15, а в Зеленограде — 9–11 миллиметров осадков.

Синоптики пояснили, что сильные дожди в городе вызваны атмосферным фронтом, который замедлил движение над Москвой на северо-восток. Во второй половине дня интенсивность осадков уменьшится.

Норма осадков для июля составляет 94 миллиметра.