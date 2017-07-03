К началу 2019 года в Новой Москве планируется открыть еще четыре станции Сокольнической линии метро. Об этом со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина сообщает сайт правительства города. Ветку планируется продлить от станции «Саларьево» до «Столбова» в поселке Коммунарка.

«Значительная часть этой линии пройдет по земле, на ней разместятся станции „Филатов Луг“, „Прокшино“, „Ольховая“ и „Столбово“», — заявил Хуснуллин.

Всего до 2035 года в ТиНАО хотят открыть 29 станций метро. Также там проложат 175 километров трамвайных линий и 1 200 километров автомобильных дорог.