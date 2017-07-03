Протоиерей Всеволод Чаплин предупредил, что показ фильма «Матильда» уничтожит Россию. Свое мнение о новой картине режиссера Алексея Учителя он изложил в видеоролике на YouTube.

По мнению Чаплина, новый фильм является «плевком в нашу историю, плевком в нашу душу — в то лучшее, что у нас было».

Фильм «Матильда» рассказывает о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера картины запланирована на 25 октября 2017 года. Ее выхода в прокат пытается не допустить депутат Госдумы Наталья Поклонская. После того как прокуратура Санкт-Петербурга проверила размещенный в интернете трейлер и заявила, что никаких нарушений в этих материалах не обнаружено, она отправила повторный запрос на проверку сценария картины. Одновременно с этим появились православные активисты, призывающие сжигать кинотеатры, которые согласятся показать фильм.