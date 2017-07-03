Организаторы митинга в защиту интернета решили перенести акцию с 9 на 16 июля, чтобы ее согласовали власти. Об этом сообщает Партия народной свободы, занимающаяся подготовкой мероприятия совместно с партией «Демократический выбор», Либертарианской партией, партией 5 декабря, Пиратской партией России и «РосКомСвободой».

Ранее активисты уже подавали заявку на проведение акции 9 июля на проспекте Сахарова, но в мэрии ее отклонили, сославшись на указ президента об усилении мер безопасности в связи с Кубком конфедерации. Особый режим будет действовать по 12 июля. Вдобавок к этому на запланированный день оказались назначены работы по программе «Моя улица» на Страстном бульваре, по которому защитники интернета собирались провести шествие.

По замыслу организаторов, акция пройдет под лозунгом «За свободный интернет!». На ней планируется выступить против досудебной блокировки интернет-ресурсов, «закона о мессенджерах» и «пакета Яровой». Предполагается, что в митинге примут участие до 10 тысяч человек.