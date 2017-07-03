Министерство юстиции включило в список нежелательных организаций Черноморский фонд регионального сотрудничества (The Black Sea Trust for Regional Cooperation). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение о расширении списка ранее приняла Генпрокуратура, по мнению которой работа фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Фонд стал 11-й организацией, вошедшей в перечень нежелательных.

Черноморский фонд регионального сотрудничества был создан в 2007 году при поддержке Агентства США по международному развитию, Министерства иностранных дел Румынии, правительства Латвии и нескольких американских фондов. Среди заявленных целей организации — укрепление демократических институтов в республиках бывшего СССР, в том числе в ряде южных регионов России.

С 3 июня 2015 года в России действует закон, позволяющий присваивать иностранным и международным неправительственным организациям статус нежелательных, если их деятельность угрожает основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. Таким НПО запрещается вести работу на территории страны и распространять информационные материалы.