В Нижегородском районе столицы обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, на территории транспортного управления Мосгаза на Газгольдерной улице, 2, стр. 1, были найдены две авиационные бомбы.

В настоящее время территорию, на которой расположены снаряды, оцепили. На место обнаружения вызвали саперов.