Страховые компании оценили ущерб от ливня, который прошел в Москве и Подмосковье в пятницу, 30 июня, он составляет около 20 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Всероссийского союза страховщиков сообщает RNS.

«На текущий момент можем сказать, что первые заявления касаются подтопленных машин и не очень существенных повреждений от падения веток и града (повреждение лакокрасочного покрытия). В основном обращения идут по автокаско», — заявили в пресс-службе.

В пятницу, 30 июня, МЧС объявило в Москве и Подмосковье штормовое предупреждение. Около 14:00 в регионе начался грозовой ливень с градом и порывами ветра, которые, по прогнозам синоптиков, могут достигать скорости до 24 метров в секунду.

Позднее стало известно о гибели мужчины от удара молнии в Подмосковье. По данным ТАСС, в Московском регионе от стихии погиб еще один человек, также девять человек пострадали из-за непогоды. Жителям рекомендовали отказаться от использования личного транспорта и по возможности оставаться дома.