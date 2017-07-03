Мосгорсуд отказался отменить городской закон о реновации жилищного фонда в столице. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил Дмитрий Гудков.

По словам Гудкова, решение суда отказать в удовлетворении иска встретили криками «Позор!». При этом многих желающих принять участие в заседании на него не пустили. В частности, суд отказал проекту «Московский активист» в проведении онлайн-трансляции. Его представители вышли в эфир после оглашения решения.

Иск подавался от лица жительницы Перова, дом которой попал в предварительный список под снос. Адвокатом по этому делу выступила Алиса Образцова. Она пыталась доказать, что принятый Мосгордумой закон о реновации противоречит отдельным положениям Конституции, Жилищного кодекса и закона о статусе столицы. Суть претензий сводилась к тому, что программа реновации нарушает право собственности и ущемляет права москвичей по сравнению с жителями остальных регионов.

Суд счел доводы заявителей недостаточными для отмены городского закона, в том числе из-за того, что теперь он подкрепляется федеральным документом, который 1 июля подписал президент страны Владимир Путин.

По словам Образцовой, теперь противники сноса жилья в Москве собираются подготовить инструкцию о том, как можно попытаться оспорить федеральный закон о реновации. Предполагается, что конечным пунктом разбирательств станет Конституционный суд.