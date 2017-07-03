Власти Москвы выставили на аукцион два здания дореволюционной постройки. Об этом The Village сообщили в пресс-службе департамента столицы по конкурентной политике.

Так, на торги выставлен доходный дом, построенный около 1911 года по проекту архитектора А. Н. Зелигсона. Общая площадь продаваемых нежилых помещений, расположенных в Успенском переулке, 10, строение 1, составляет 4 500 квадратных метров. Начальная цена лота — 698,1 миллиона рублей. Прием заявок будет осуществляться до 25 июля, а сами торги состоятся 2 августа 2017 года.

Кроме того, на аукцион выставлено здание 1890 года постройки, расположенное на Электрозаводской улице, 35, строение 4. Площадь нежилого кирпичного дома — 658 квадратных метров. Начальная стоимость здания — 42 миллиона рублей. Прием заявок завершится 3 августа, торги по объекту пройдут 9 августа 2017 года.