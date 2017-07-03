Москвичка Оксана Юнанова, дом которой попал в список под снос по программе реновации, подала жалобу в Конституционный суд России. Об этом со ссылкой на жалобу Юнановой сообщает «РБК».

По мнению жительницы города, закон нарушает Конституцию и создает правовую неопределенность. По ее словам, речь идет о статьях 7.2, 7.2, 7.3, 7.6 и 13 закона о реновации, подписанного президентом России Владимиром Путиным. Они определяют порядок принудительного отчуждения имущества. По мнению заявителя, эти пункты закона не отвечают требованиям Конституции.

Юнанова ссылается на 35-ю статью Конституции. По ней никто не может быть лишен своего имущества без решения суда, при этом принудительное отчуждение имущества для нужд государства возможно только после равноценного возмещения. Она также указывает на статью 55, согласно которой законодательство может ограничить права гражданина только в целях защиты основ конституционного строя, безопасности страны, нравственности, здоровья и прав других лиц.

В жалобе отмечается, что, согласно закону о статусе Москвы как столицы России, реновация нацелена на создание благоприятных условий проживания для жителей города, то есть не отвечает указанным выше целям. Государственные нужды соответствуют интересам общества, а не частных лиц, говорится в обращении со ссылкой на обзор практики Верховного суда.