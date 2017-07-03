В парке «Кузьминки» организуют бесплатные уроки португальского языка. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Занятия рассчитаны на начинающих и будут состоять из двух частей: изучения фонетики, грамматики и лексики, а также мастер-класса для закрепления материала. Программа включает построение простых предложений и вопросов, страноведческое приключение и практику португальского языка в европейском и бразильском вариантах.

Уроки начнутся 10 июля: они будут проходить по понедельникам и четвергам с 19:00 до 21:00. Набор в группу уже стартовал, записаться на занятия можно по ссылке.