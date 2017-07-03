Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, предусматривающее внесение изменений в Правила дорожного движения, которые запрещают оставлять детей до семи лет в автомобилях без взрослых. Текст постановления, датированного 28 июня 2017 года, опубликован на сайте правительства 3 июля.

В распоряжении также оговаривается, что перевозка детей до семи лет возможна только при использовании детских кресел. Детей старшего возраста разрешено пристегивать ремнями безопасности или «детскими удерживающими системами».

Предыдущая редакция закона предусматривала, что детей до 12 лет должны были перевозить с использованием «детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней».