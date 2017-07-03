Группа ВТБ выставила на продажу стопроцентные пакеты акций шести московских гостиниц: «Кузьминки», «Саяны», «Восход», «Алтай», «Останкино» и «Турист». Сообщения об этом опубликованы на сайте Единой электронной торговой площадки.

Начальная стоимость «Кузьминок» установлена в размере 400 миллиона рублей, «Саян» — в 600 миллионов рублей, «Восхода» — в 1,2 миллиарда рублей, «Алтая» — в 1,5 миллиарда рублей, «Туриста» — в 1,82 миллиарда рублей, «Останкино» — в 1,97 миллиарда рублей.

«Стратегия группы ВТБ в отношении непрофильных активов предусматривает их продажу на наиболее выгодных для группы условиях», — заявили «РБК» в пресс-службе ВТБ.