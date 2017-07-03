На Новорижском шоссе восстановили пирамиду инженера Александра Голода, разрушенную ураганом 29 мая. Об этом сообщает «Интерфакс».

Объект высотой 14 метров построен из материала, использовавшегося в предыдущей конструкции. Пирамида откроется для посещений примерно через две недели, после завершения отделочных работ.

Голод, ранее заявивший, что временная пирамида простоит до появления новой бетонной конструкции, отметил, что высота будущего объекта составит 50–60 метров, а при появлении партнера может превысить 100 метров.

29 мая в результате урагана, обрушившегося на Москву и Подмосковье, была уничтожена пирамида инженера Александра Голода на Новорижском шоссе. Она была самой крупной из созданных им объектов. Высота пирамиды составляла 44 метра, а вес — 55 тонн. В строительство было вложено более миллиона долларов. В ней продавались копии пирамид, вода, минералы, природные кристаллы и другие сувениры, как утверждалось, с целебными свойствами.