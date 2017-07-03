Южный вестибюль станции «Китай-город» частично закроют на ремонт. Об этом сообщает агентство «Москва».

Он будет закрыт с 22:00 понедельника, 3 июля, до открытия метрополитена в понедельник, 17 июля. Ограничения введут для платформы в сторону станций «Таганская» и «Третьяковская». Вход и выход будет осуществляться через северный вестибюль, а также через переход в центре зала и платформу в сторону станций «Кузнецкий мост» и «Тургеневская».

Также до 13 июля северный вестибюль станции «Кропоткинская» работает только для входа пассажиров.

В связи с заменой эскалаторов до 30 сентября 2017 года закрыт северный вестибюль станции «Ленинский проспект». До 31 декабря 2017 года не работает восточный вестибюль (включая подуличный переход) станции «Полежаевская».