Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: отток инвестиций из России, жалоба противников реновации в Конституционный суд, уход с поста главы «Почты России» и проблемы Межтопэнергобанка.

Право ФНС блокировать интернет-ресурсы

Федеральную налоговую службу наделили правом блокировать сайты, на которых описаны способы получения доступа к запрещенным ресурсам. При этом полномочия налоговой расширили еще до принятия закона о блокировке анонимайзеров. Как пояснили в ведомстве, ФНС может выносить решения об ограничении доступа не к самим анонимайзерам и VPN-сервисам, а к сайтам, на которых содержится информация об их установке.

Запрет на оставление детей до семи лет в машинах

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в Правила дорожного движения, запрещающие оставлять детей до семи лет в автомобилях без взрослых. В документе также оговаривается, что перевозка детей до семи лет возможна только при использовании детских кресел.

Единая система управления Рунетом

В 2019 году в России планируется протестировать централизованную систему управления отечественным сегментом Сети, которая позволяет анализировать и фильтровать трафик. Также планируется разработать прототип национальной системы фильтрации трафика при использовании интернета детьми.

Кроме того, власти подготовят законопроекты, исключающие «анонимность и безответственность пользователей и безнаказанность правонарушителей в Сети».

Жалоба в Конституционный суд против реновации

Москвичка Оксана Юнанова, дом которой попал в список под снос по программе реновации, подала жалобу в Конституционный суд России. По мнению жительницы города, закон о реновации нарушает Конституцию и создает правовую неопределенность. Заявительница ссылается на 35-ю статью Конституции, согласно которой лишение имущества возможно только по решению суда.

Финансовые затруднения Межтопэнергобанка

Межтопэнергобанк заявил о нехватке денег на обслуживание клиентов. В компании рассказали, что после негативных сообщений о финансовом состоянии банка возросла нагрузка на информационные системы, которые не смогли обработать критический объем запросов. Возможность распорядиться деньгами на счетах в банке сейчас затруднена.

Уход с поста главы «Почты России»

Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов, ранее обвиненный в получении 95 миллионов рублей, покинул свой пост. Контракт топ-менеджера закончился 1 июля и не будет продлен. В конце 2016 года Страшнов стал фигурантом проверки Генпрокуратуры из-за предположительно незаконного получения премии.

Отток инвестиций из России

Эксперты заявили о крупнейшем оттоке инвестиций из России с начала кризиса. С конца февраля 2017 года иностранные инвесторы вывели из российских акций более 1,6 миллиарда долларов. Таким образом, отток капитала достиг максимума с начала 2014 года. При этом инвесторы продолжают сокращать вложения в фонды, ориентированные на российский рынок. Главная причина — неоправдавшиеся ожидания инвесторов относительно сближения России и США.