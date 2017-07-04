Утром во вторник, 4 июля, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 09:20 в Домодедове отменили шесть вылетов. В частности, некоторые самолеты не полетят в Казань, Омск, Ставрополь, Новый Уренгой, Ираклион и Вену.

Еще 36 рейсов задерживается: 22 из них — в Домодедове, а еще 14 — в Шереметьеве.

В работе Внукова и подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.