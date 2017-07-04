Реализацию требований антитеррористического закона депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова о хранении данных об активности абонентов и пользователей интернета могут отсрочить на пять лет — с 2018-го на 2023 год. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Соответствующие поправки сразу после принятия закона подготовили сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин. Они считают переходный период слишком коротким и ссылаются на открытое письмо «Мегафона», «Вымпелкома», МТС и Tele2, из которого следует, что в случае вступления «закона Яровой» в силу с 1 июля 2018 года абонентов ждет повышение тарифов, а самих операторов — убытки. Их расходы вырастут из-за создания инфраструктуры для хранения всех передаваемых в интернете данных и телефонных звонков.

Сейчас законопроект об отсрочке реализации «пакета Яровой» находится на согласовании в правительственной комиссии. По данным «Ведомостей», она готовит положительный отзыв на эту инициативу. Против поэтапного введения выступает только представитель ФСБ. Его доводы не уточняются.