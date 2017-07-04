Максимальные затраты депутатов Госдумы на транспорт в командировках увеличили почти втрое — с 296 тысяч до 830 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на двоих собеседников в комитете по регламенту.

На транспортное обеспечение депутатов в бюджет обычно закладывается около 100 миллионов рублей в год. Использовать эти деньги чиновники могли только в региональную неделю — раз в месяц. В среднем на транспорт в этих поездках они тратили около 300 тысяч рублей в год.

Во время поездок депутата в регионы для работы с избирателями местные власти обязаны предоставить ему машину, а счет за использование автомобиля выставлялся Госдуме. Собеседники «РБК» отметили, что расходы на транспорт зависят от региона и класса предоставляемой машины — «рядовым» депутатам дают автомобиль попроще.

Однако в конце 2016 года депутаты пожаловались спикеру Вячеславу Володину на правило об использовании машин только в региональную неделю. Тогда его отменили, но ввели лимит трат в размере 296 тысяч рублей на одного депутата в год.

С начала 2017 года депутаты предлагали увеличить эту статью расходов на 200 миллионов рублей. Дополнительные деньги на транспорт перевели из средств, предназначенных для экспертно-аналитической работы, сообщил собеседник агентства в аппарате Думы. Он отметил, что нижняя палата парламента не успела за полгода потратить эти деньги, и «чтоб они не пропали, их направили на транспорт». В результате максимальные затраты на транспорт для депутатов выросли до 830 тысяч рублей в год.