Министерство юстиции приравняло коллективное чтение Библии в кафе к митингу и считает, что оно должно согласовываться с местными властями. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на ответ уполномоченного при Европейском суде по правам человека, замминистра юстиции Михаила Гальперина на жалобу лидера группы евангельских христиан Алексея Колясникова.

По мнению Гальперина, согласование коллективного чтения Библии нужно для обеспечения безопасности как участников мероприятия, так и других посетителей кафе. Так Россия официально ответила на запрос ЕСПЧ по делу Колясникова, которого в 2014 году оштрафовали в Сочи за проведение «публичного мероприятия» без согласования.

На чтениях 2014 года использовали звуковую аппаратуру. По мнению Минюста, это также характеризует их как публичное мероприятие. По мнению директора правозащитного центра «Сова» Александра Верховского, если критерием публичного мероприятия является использование звуковой аппаратуры, то под него попадают и свадьбы, которые проводятся в кафе.

Адвокат «Агоры» Александр Попков добавил, что то чтение Библии согласовали с охраной кафе.

В 2016 году уже после того, как оштрафовали Колясникова, в России приняли пакет «антитеррористических» законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. Новый пакет законов существенно ограничил миссионерскую деятельность. Теперь проповедовать могут только официально зарегистрированные религиозные организации и только в специально отведенных местах.