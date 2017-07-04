Власти Москвы планируют отказаться от защиты прав обманутых дольщиков, которые купили несколько квартир в инвестиционных целях. Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на главу Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

По мнению чиновника, инвесторы должны сами нести ответственность за принятые на себя риски. Он уточнил, что речь идет о тех дольщиках, которые купили «три, пять, десять квартир».

«Возникает вопрос — насколько правильно защищать их интересы? Нужно, чтобы власти защищали интересы граждан, купивших одну квартиру, а не интересы инвесторов», — отметил чиновник.

С инвестиционными целями, по данным главы Москомстройинвеста, в московских новостройках покупается около 30 % квартир.